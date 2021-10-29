В ДТП в Саратовской области погибли три человека

САРАТОВ, 29 октября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один госпитализирован в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

"На автодороге Тамбов - Саратов произошло лобовое столкновение Hyundai и LADA Largus. В результате ДТП водитель и пассажир LADA, женщина, а также водитель Hyundai от полученных травм скончались. Несовершеннолетний пассажир LADA Largus с травмами доставлен в лечебное учреждение", - говорится в распространенном сообщении.