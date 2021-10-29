{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Саратовской области погибли три человека

Еще одного госпитализировали

САРАТОВ, 29 октября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один госпитализирован в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

"На автодороге Тамбов - Саратов произошло лобовое столкновение Hyundai и LADA Largus. В результате ДТП водитель и пассажир LADA, женщина, а также водитель Hyundai от полученных травм скончались. Несовершеннолетний пассажир LADA Largus с травмами доставлен в лечебное учреждение", - говорится в распространенном сообщении.

Теги
РоссияСаратовская область
Обвиняемого в подготовке взрыва в школе Волгограда подростка отправили в СИЗО
Под стражей обвиняемый пробудет до 27 ноября
Читать полностью