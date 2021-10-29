Двухлетняя девочка погибла от удушья в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили следственные органы в Волгоградской области по факту гибели двухмесячной девочки в результате механической асфиксии. Об этом в пятницу сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Дарья Буянова.

"В одном из частных домовладений села Черебаево Старополтавского района обнаружено тело двухмесячной девочки, смерть которой наступила в результате механической асфиксии. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказала она.

По данным следствия, мать покормила младенца, уложила спать и отправилась заниматься бытовыми делами, а вернувшись спустя время, обнаружила, что новорожденная не подает признаков жизни. Прибывшим врачам скорой медицинской помощи спасти девочку не удалось, добавила Буянова.