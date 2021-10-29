Полицейские задержали водителя, сбившего насмерть двух человек в Нижегородской области

ТАСС, 29 октября. Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля ГАЗ, который вечером 27 октября сбил насмерть двух человек на дороге в Гагинском районе Нижегородской области и скрылся с места происшествия. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ГУ МВД по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - отмечается в сообщении. Кроме того, в отношении водителя составили протокол по статье 20.21 КоАП ("Появление в общественных места в состоянии опьянения").

В отношении 58-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч .6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 15 лет.

Ранее сообщалось, что вечером 27 октября на дороге Лукоянов - Салганы в Гагинском районе Нижегородской области автомобиль ГАЗ сбил двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части. В результате ДТП погибли мужчина 1957 года рождения и женщина 1958 года рождения. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.