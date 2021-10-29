Полицейские задержали трех киберпреступников за хищение более 150 млн рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли деятельность кибепреступников, которые путем телефонного мошенничества под видом сотрудников службы безопасности банков похитили более 150 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 ("Мошенничество") и пунктом "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"), установлены четверо участников преступного сообщества, специализирующегося на мошенничествах и кражах с банковских счетов граждан дистанционным способом", - сказала она.

По словам Волк, криминальная организация координировала действия трех структурированных групп, роли и действия каждого участники были четко распределены и контролировались. Одну группу составляли работники кол-центра, которые звонили людям под видом представителей службы безопасности банка. Они сообщали заведомо ложные сведения об операциях по счетам потерпевших. Еще две группы занимались обеспечением беспрепятственного перечисления денег со счетов граждан на счета и кошельки различных интернет-магазинов. В последующем данные деньги переводились через криптокошельки в криптовалюту. За свою работу соучастники получали часть дохода.

"В настоящее время задержаны трое жителей Московской, Калининградской и Новосибирской областей в возрасте от 28 до 62 лет. Установлены 1 026 фактов противоправной деятельности. Предварительная сумма ущерба превышает 150 млн рублей", - добавила официальный представитель МВД.

Следователем ГУ МВД по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"). В настоящее время трое фигурантов арестованы, их сообщник - гражданин одного из государств ближнего зарубежья - объявлен в розыск.