В Липецке произошло ДТП с участием семи легковых автомобилей

ТАСС, 29 октября. Столкновение семи легковых автомобилей произошло в Липецке, в результате наезда на полицейский автомобиль пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщила ТАСС в пятницу руководитель УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

"Сегодня в Левобережном районе Липецка на площади Франценюка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого механические повреждения получили семь легковых автомобилей. Предварительно установлено, что один из участников ДТП совершил наезд на служебный полицейский автомобиль Lada Granta, прибывший для оформления ранее произошедшего ДТП, сотруднику полиции в этом автомобиле потребовалась медицинская помощь", - сказала она.

ДТП произошло в Липецке в пятницу около 12:00 мск, сотрудники полиции устанавливают причины аварии, в которой участвовали автомобили BMW, Chevrolet Lacetti, две Lada Granta и другие машины.