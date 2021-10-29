Суд в Орле назначил условный срок подчиненному экс-главы департамента здравоохранения

ТАСС, 29 октября. Советский районный суд Орла приговорил подчиненного экс-главы департамента здравоохранения региона по делу о превышении полномочий к условному сроку, его бывшему руководителю предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Уголовные дела в отношении бывшего главы департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина и его подчиненного по подозрению в превышении полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности возбудили 20 апреля 2021 года. Суд поместил Залогина под домашний арест.

"Работник департамента, выполнивший незаконное указание, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное преследование в отношении него было выделено в отдельное производство. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года", - говорится в сообщении.

В отношении Залогина прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") и ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По данным следствия, Залогин, используя служебное положение, дал незаконное поручение одному из подчиненных о проверке ООО "Диализный центр Нефрос-Калуга", обратившегося ранее в департамент для переоформления лицензии в связи с открытием отделения диализа в регионе. При этом вне зависимости от результатов проверки предполагалось отказать в переоформлении необходимой лицензии, для чего подчиненный Залогина внес в акт проверки формальные нарушения, которые не могли стать основаниями для отказа в переоформлении лицензии. В ноябре 2020-го Залогин отказал компании в оказании ею услуг гемодиализа населению Орловской области.