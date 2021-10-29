В Москве арестовали мужчину, ударившего стулом полицейского

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в пятницу арестовал мужчину, который ударил стулом полицейского в ресторане на Арбате. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ковалева В. А. сроком до 28 декабря 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Ковалеву предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ночью 28 октября посетитель ресторана на Арбате в центре Москвы в ходе проверки общественного порядка сорвал с полицейского нагрудный знак и стулом ударил по руке. Пострадавший лейтенант полиции за оказанием медицинской помощи обращался в больницу, после чего продолжил несение службы.