В Казани поймали водителя, в автомобиле которого было спрятано более 17 кг экстези

ТАСС, 29 октября. Более 17 кг экстези обнаружено в салоне одного из автомобилей в Казани во время досмотра машины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

"Водитель предъявил инспекторам ДПС водительское удостоверение с признаками подделки. Общаясь с полицейскими, молодой человек сильно нервничал, поэтому было принято решение о проведении досмотра транспортного средства, в ходе которого в багажном отсеке для запасного колеса обнаружены полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом внутри. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим веществом MDMA общей массой более 17 кг", - говорится в сообщении.

По данным республиканского МВД, возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). "Кроме того, выяснилось, что молодой человек в июне 2019 года был лишен права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - добавили в пресс-службе.