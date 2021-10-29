В Албании произошло землетрясение магнитудой 4,7

ЗАГРЕБ, 29 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в Албании в пятницу. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, землетрясение зафиксировано в 08:10 по местному времени на расстоянии 50 км от Тираны с населением более 370 тыс. человек. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. По данным сейсмологического центра, за последние сутки на территории Албании было зафиксировано еще семь подземных толчков магнитудой от 2,0 до 4,0.

Разрушительное землетрясение в Албании магнитудой 6,4, произошедшее в ноябре 2019 года, унесло жизни 51 человека, полностью разрушило 5,5 тыс. единиц жилья, 28 школ, 146 предприятий.