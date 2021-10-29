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В Ростове-на-Дону задержали студента, угрожавшего устроить стрельбу в вузе

По словам источника в правоохранительных органах, молодой человек оставил в соцсетях угрозы с обещаниями расстрелять сокурсников и преподавателей. Свои записи задержанный назвал шуткой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали студента одного из вузов Ростова-на-Дону, который угрожал устроить стрельбу расстрел в университете. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Ростовской области.

"Молодой человек учился в одном из ростовских вузов на первом курсе. Им были оставлены в социальных сетях крайне агрессивные угрозы, обещал расстрелять своих сокурсников и преподавателей. Информация о ситуации поступила в правоохранительные органы, молодой человек задержан", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, сотрудникам правоохранительных органов студент пояснил, что записи в соцсетях являются шуткой. Тем не менее, вуз, по словам собеседника, принял решение об отчислении молодого человека. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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