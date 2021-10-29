Дело возбудили в отношении курганца, выстрелившего в оператора камеры фиксации на дороге

ТАСС, 29 октября. Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего жителя Кургана, выстрелившего из пневматического пистолета в сторону оператора передвижной камеры фиксации и повредившего стекло его автомобиля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе УМВД по региону.

"Накануне утром 38-летний ранее судимый житель областного центра ехал на машине из Макушинского района в Курган. На участке автодороги "Иртыш" на территории Варгашинского района он увидел, как оператор устанавливает передвижную камеру фиксации нарушений, рядом находился его автомобиль. Сбавив скорость, злоумышленник достал пневматический пистолет и произвел выстрел в направлении оператора, повредив стекло его транспортного средства, после чего продолжил движение. <…> Следователем межмуниципального отдела МВД России "Варгашинский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство" - говорится в сообщении.

Уточняется, что потерпевший сел в машину и отправился вслед за стрелявшим, параллельно сообщив об инциденте в полицию. Прибывшие полицейские задержали подозреваемого.

"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в ведомстве.