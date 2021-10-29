Обвиняемого в покушении на сбыт амфетамина экстрадировали в Россию из Польши

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Обвиняемый в покушении на сбыт амфетамина экстрадирован из Польши в Россию. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, мужчина был задержан полицейскими в Москве в 2014 году, но скрылся и был объявлен в международный розыск.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Алексея Кальченко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного <...> статьей 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2014 года в Москве Кальченко в рамках мероприятия "проверочная закупка" незаконно сбыл амфетамин массой 1,45 грамма, после чего был задержан сотрудниками полиции. Поскольку Кальченко нарушил избранную меру пресечения в виде домашнего ареста и скрылся от органов предварительного следствия, он был объявлен в международный розыск.

"В марте 2021 года его задержали на территории Польши, после чего Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности, который был удовлетворен", - заключили в пресс-службе.