Ростовский суд арестовал еще одну фигурантку дела о преступном сообществе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону арестовал на два месяца Ирину Сукач, подозреваемую в деятельности преступного сообщества. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

По данным следствия, Сукач является одним из членов преступного сообщества во главе с предпринимателем Каримом Бабаевым. В состав преступного сообщества входил также бывший глава администрации района Виталий Борзенко.

"Ленинским районным судом избрана мера пресечения в отношении Ирины Сукач, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), п. "а", "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"), в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 26 декабря 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Ранее суд арестовал ряд фигурантов, которые, по версии следствия, принимали участие в деятельности преступного сообщества. По данным источника ТАСС, все арестованные связаны с деятельностью крупных оптовых рынков Аксайского района, закрытых по решению суда.

27 апреля на рынках в Аксайском районе Ростовской области прошла проверка. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки. Позднее выяснилось, что деятельность торговых объектов остановлена по решению суда.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом Борзенко. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.