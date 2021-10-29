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Сотрудник полиции сбил пешехода в Ростовской области

Инцидент произошел в Аксайском районе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудник полиции на личном автомобиле сбил пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Инцидент произошел в Аксайском районе Ростовской области, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

"В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Аксайском районе с участием сотрудника полиции. По предварительным данным, сотрудник полиции, двигаясь на собственном автомобиле, допустил наезд на пешехода, которые переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости надземного пешеходного перехода", - сообщил представитель ведомства.

В пресс-службе добавили, что пострадавший с травмами различной степени тяжести и признаками алкогольного опьянения был доставлен в центральную районную больницу Аксайского района.

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в пресс-службе регионального главка.

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