В Боснии и Герцеговине погиб военнослужащий болгарского контингента

СОФИЯ, 29 октября. /ТАСС/. Военнослужащий болгарского контингента погиб в пятницу в Боснии и Герцеговине в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Болгарии.

"В 9:20 по местному времени на базе "Бутмир" в городе Сараево был обнаружен мертвым (с огнестрельной раной) военнослужащий болгарского военного контингента, участвующий в операции Европейского союза "Алтея", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о происшествии уведомлена военная полиция и предприняты оперативные действия по расследованию инцидента. Тело погибшего будет транспортировано на родину самолетом болгарских ВВС. Других подробностей не приводится.