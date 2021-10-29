Жителя КЧР задержали за публичное оправдание убийств правоохранителей

ТАСС, 29 октября. Житель Карачаево-Черкесской Республики задержан в Кисловодске после публичного оправдания в интернете убийств сотрудников правоохранительных органов в 2011 году. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

"В Кисловодске задержан брат члена банды Узденова, которая участвовала в убийстве сотрудников правоохранительных органов в 2011 году. Он размещал в сети Интернет ролики, которые оправдывали действия группировки", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что при обыске у задержанного было обнаружено оружие. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

ТАСС пока не располагает официальным комментарием от силовых ведомств региона.

Ночью 1 сентября 2011 года четверо членов НВФ на "Жигулях" без номеров совершили нападение на сотрудников ДПС в Предгорном районе Ставропольского края. Один инспектор погиб, бандиты захватили его оружие. 28 октября они совершили нападение на пятерых сотрудников ДПС отдела МВД России по Малокарачаевскому району КЧР. В результате один сотрудник скончался в медицинском учреждении, другие были ранены.

В рамках уголовного дела у членов формирования было изъято большое количество оружия и боеприпасов. В ходе спецопераций в разное время на территории республики были уничтожены члены НВФ Умар Байчоров, Ислам Узденов, Мурат Батчаев, Канамат Сарыев, Руслан Байрамкулов и Руслан Каитов, которые оказали ожесточенное вооруженное сопротивление при задержании.