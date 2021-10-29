Супружеская пара обманом лишила жилья пенсионера в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении супружеской пары, лишившей жилья пенсионера в Калининграде. Подозреваемые арестованы и помещены под стражу, сообщается в пятницу на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калининградской области в отношении супружеской пары из Калининграда возбуждено уголовное дело. 51-летний мужчина и его 32-летняя жена подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). <...> В настоящее время женщина задержана, по ходатайству следствия в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее супруг уже обвиняется в совершении аналогичного преступления и содержится в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.

По данным следствия, весной 2019 года подозреваемые споили 61-летнего калининградца, а затем убедили его в необходимости продажи жилья и приобретения квартиры меньшей площади. Был подписан договор купли-продажи квартиры за более чем 1 млн рублей. Денег потерпевший так и не получил, но жилья лишился. Подозреваемая оформила его в свою собственность.

По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых и установление иных лиц, причастных к совершению преступления.