Суд на время следствия отстранил главу администрации района в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Суд временно отстранил от занимаемой должности главу администрации Кагальницкого района Ростовской области Игоря Грибова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при приемке у застройщика некачественного жилья для детей-сирот. Об этом в пятницу сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Грибов был задержан на минувшей неделе. Следствием ему предъявлено обвинение в рамках дела о превышении должностных полномочий.

"Постановлением Зерноградского районного суда от 29 октября 2021 года Игорь Грибов временно отстранен от занимаемой должности главы администрации Кагальницкого района Ростовской области", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что временное отстранение действует в период предварительного расследования и судебного разбирательства.

Ранее суд избрал чиновнику меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, Грибову запрещено выходить за пределы жилого помещения в период времени с 21:00 до 06:00, общаться с потерпевшими, свидетелями и иными участниками уголовного судопроизводства, кроме следователя и адвоката, а также близких родственников.

По данным следствия, обвиняемый, занимая должность главы района, не принял мер для проверки соответствия квартир, предназначенных для выделения детям-сиротам, проектной документации, техническим регламентам и строительным нормам. На основании подписанных им актов приема-передачи квартиры в новом жилом доме были приняты на баланс муниципалитета и позднее переданы по договору найма сиротам. При этом из регионального бюджета застройщику были перечислены денежные средства в сумме более 7 млн рублей. В соответствии со строительно-техническими экспертизами, квартиры были признаны непригодными для проживания.