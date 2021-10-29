Студент, грозивший устроить стрельбу в ростовском вузе, признал вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Студент из Ростова-на-Дону, угрожавший в соцсетях организовать стрельбу в вузе, признал свою вину. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Очень сожалею и каюсь. Это, я считаю, недопустимо для студента, тем более первого курса. Я полностью признаю свою вину, я хочу извиниться перед всеми, кто видел эти сообщения", - сказал молодой человек в ходе беседы с сотрудниками правоохранительных органов, запись которой есть в распоряжении ТАСС.

В четверг источник сообщил ТАСС, что сотрудники правоохранительных органов задержали студента одного из вузов Ростова-на-Дону, который угрожал устроить стрельбу в университете. Правоохранителям студент пояснил, что записи в соцсетях являются шуткой. Тем не менее вуз, по словам источника, принял решение об отчислении молодого человека.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.