{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Студент, грозивший устроить стрельбу в ростовском вузе, признал вину

Правоохранителям студент пояснил, что записи в соцсетях являются шуткой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Студент из Ростова-на-Дону, угрожавший в соцсетях организовать стрельбу в вузе, признал свою вину. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Очень сожалею и каюсь. Это, я считаю, недопустимо для студента, тем более первого курса. Я полностью признаю свою вину, я хочу извиниться перед всеми, кто видел эти сообщения", - сказал молодой человек в ходе беседы с сотрудниками правоохранительных органов, запись которой есть в распоряжении ТАСС.

В четверг источник сообщил ТАСС, что сотрудники правоохранительных органов задержали студента одного из вузов Ростова-на-Дону, который угрожал устроить стрельбу в университете. Правоохранителям студент пояснил, что записи в соцсетях являются шуткой. Тем не менее вуз, по словам источника, принял решение об отчислении молодого человека.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияРостовская область
Задержанный 41-летний житель Тольятти умер в отделе полиции
Причина смерти не называется
Читать полностью