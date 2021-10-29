В Мурманской области персонал ТЭЦ ликвидировал возгорание в одном из котлов

МУРМАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Возгорание, которое произошло в одном из котлов ТЭЦ в Апатитах в Мурманской области, ликвидировано силами персонала станции. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Апатитов Николай Бова.

"В 19:10 персоналом станции было обнаружено возгорание в одном из бункеров котла, который выведен в ремонт. Бункер был пустой, там горела балка. Площадь возгорания составила 0,8 метра. В 19:49 возгорание было ликвидировано силами персонала. Пожарные прибыли вовремя, но надобности в тушении уже не было", - сказал собеседник агентства. Глава администрации Апатитов добавил, что инцидент на теплоснабжение города никак не повлиял.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили о возгорании на ТЭЦ в Апатитах Мурманской области, персонал был эвакуирован, обошлось без пострадавших.

"Апатитская ТЭЦ" - крупнейшая тепловая станция Мурманской области, расположенная в городе Апатиты. Входит в состав филиала "Кольский" ПАО "ТГК-1".