В Уганде двое детей погибли при взрыве бомбы в форме плода хлебного дерева

ТАСС, 30 октября. Двое детей погибли в результате взрыва бомбы в виде плода индийского хлебного дерева в 60 км к северу от угандийской столицы Кампалы. Об этом написал в пятницу в Twitter официальный представитель полиции Уганды Асана Касинге.

По его информации, взрывное устройство сработало сразу после того, как его дали трем игравшим детям. Двое из них погибли.

Сообщений о подозреваемых не поступало.

Этот взрыв стал четвертым в Уганде в текущем месяце. Так, 25 октября террорист-смертник привел в действие бомбу в автобусе, однако никто из окружающих не пострадал. 23 октября взрыв прогремел в кафе Кампалы, погибли три человека, еще семеро получили ранения. 8 октября боевики группировки "Исламское государство в Центральной Африке", которая входит в структуру террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), взорвали в Кавемпе полицейский участок, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.