Прокуратура выясняет обстоятельства аварии в Ингушетии, где погибли женщина с ребенком

МАГАС, 30 октября. /ТАСС/. Прокуратура в Ингушетии выясняет причины аварии с "Камазом" и легковым автомобилем, в котором находились девять детей. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Ингушетии.

"Прокурор Республики Ингушетия Андрей Васильченко организовал проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего поздно ночью 29 октября на территории Назрани с участием автомобилей "Камаз" и ВАЗ-211540", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство выяснит причины и условия, способствовавшие дорожно-транспортному происшествию, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход мероприятий прокурор республики взял на контроль.

ДТП произошло на федеральной трассе "Кавказ" в районе Назрановской крепости. Водитель автомобиля ВАЗ, предположительно, при обгоне столкнулся с "Камазом", двигавшимся во встречном направлении. По данным пресс-службы прокуратуры, в момент аварии в ВАЗе находились 11 человек - члены одной семьи, из которых девять несовершеннолетние. В результате погибли 36-летняя женщина и новорожденный ребенок. Остальные восемь детей не пострадали и после медицинского осмотра их отпустили домой.

"На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место ДТП выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев", - говорится в пресс-релизе.