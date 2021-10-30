В Ингушетии возбудили дело после ДТП, в котором погибли женщина с младенцем

МАГАС, 30 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ингушетии по факту гибели женщины и младенца в ДТП в ночь на 30 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

"В прокуратуру Назрани поступило постановление следователя следственного отдела ОМВД по городу о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, прокуратура проводит проверку, в ходе которой проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

ДТП произошло на федеральной трассе "Кавказ" в районе Назрановской крепости. Водитель автомобиля ВАЗ, предположительно, при обгоне столкнулся с "Камазом", двигавшимся во встречном направлении. В момент аварии в ВАЗе находились 11 человек - члены одной семьи, из которых девять несовершеннолетние. В результате погибли 36-летняя женщина и новорожденный ребенок. Остальные восемь детей не пострадали и после медицинского осмотра их отпустили домой. Водителя ВАЗа доставили в больницу, после оказания медицинской помощи также отпустили домой.