При пожаре в частном доме в Чувашии погибли четыре человека

ТАСС, 30 октября. Тела четырех человек обнаружили после пожара в частном доме в селе Алманчиково в Чувашии. Об этом говорится в субботу в сообщении следственного управления СК России по республике.

"В ночь на 30 октября в деревянном одноэтажном жилом доме в селе Алманчиково Батыревского района произошло возгорание. После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки тел четырех человек: 55-летнего хозяина дома и трех его знакомых - 47-летнего мужчины, его 40-летней супруги и еще одной 49-летней односельчанки", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом. Дом сгорел полностью и восстановлению не подлежит. Следствие проверяет различные версии возникновения пожара, в том числе в результате неосторожного обращения с огнем при курении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Чувашской Республике проводится доследственная проверка. Назначили необходимые экспертизы, в том числе пожарно-техническую, медицинские и генетические.