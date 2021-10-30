После драки школьников и участников движения "Лев против" в Москве возбудили дело

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после драки со стрельбой на Болотной площади в Москве между подростками и участниками движения "Лев против". Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"После драки на Болотной площади между [участниками движения] "Лев против" и школьниками возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или предметами, используемыми в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору", - сказал собеседник агентства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

8 октября на Болотной площади у восьмиклассника, который был там с друзьями, произошел конфликт с участниками движения "Лев Против". Во время ссоры один из активистов распылил в лицо подростку перцовый баллончик, а тот выстрелил в обидчика из сигнального пистолета. После этого конфликт перерос в массовую драку с кастетами. Два человека получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

Прибывшие полицейские задержали 16 человек, включая шесть подростков. В отношении 10 человек составили протоколы по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ "Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах", им грозит штраф до 1,5 тыс. рублей. Использовавшееся в драке оружие изъяли и направили на экспертизу.