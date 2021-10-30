В Калужской области ликвидировали нарколабораторию

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции ликвидировали в Калужской области нарколабораторию, изъяли более 6 кг мефедрона. Об этом ТАСС в субботу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющейся информации, злоумышленник в гараже, пристроенном к дому, организовал производство синтетических наркотиков. Там оперативники обнаружили не только оборудование, но и готовые наркотические средства, а также емкости с жидкостью, предназначенной для их изготовления", - сказала она.

По словам Волк, полицейские изъяли свыше 6 кг мефедрона, что составляет примерно 31 тыс. разовых доз. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств (ч. 3. ст. 30 УК РФ и ч. 5. ст. 228.1 УК РФ). "Фигурант задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель МВД.