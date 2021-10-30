В Дагестане районный чиновник подозревается в подлоге и злоупотреблении полномочиями

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Дагестане в отношении заместителя главы администрации Унцукульского района, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщили журналистам в субботу в следственном управлении СК России по региону.

"Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации муниципального образования "Унцукульский район", подозреваемого по ч. 2 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и ч. 2 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог". <...> Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 28 декабря 2020 года подозреваемый, исполняя обязанности главы администрации района, заключил муниципальный контракт со строительной организацией на проведение работ по стройке-устройству футбольного поля на территории села Кахабросо на 2,1 млн рублей. 30 декабря 2020 года он подписал акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, в которые были внесены заведомо недостоверные сведения об объеме и периоде выполнения работ. На основании подложных документов и платежного поручения администрации района на банковский счет строительной организации перевели бюджетные деньги.

"Кроме этого, согласно акта экспертного исследования, а также контрольных обмеров выполненных работ, на объекте выявлены завышения объемов и стоимости выполненных работ на сумму около 1,3 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.