Пассажир микроавтобуса получил травмы в ДТП в Коми

СЫКТЫВКАР, 30 октября. /ТАСС/. Микроавтобус с семью пассажирами съехал в кювет и перевернулся утром 30 октября на трассе в Республике Коми. В результате пострадала одна пассажирка. Об этом сообщили ТАСС в управлении ГИБДД МВД по региону.

"Микроавтобус под управлением водителя 1967 года рождения утром 30 октября ехал из Ухты в Сыктывкар. На 171-м км трассы водитель не справился с управлением, микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились водитель и семь пассажиров, одна из них, девушка 2002 года рождения, пострадала. У нее подозревается перелом кисти", - сообщили в управлении.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия и дорожные условия выясняются. Движение на трассе не нарушено, добавили в ГИБДД.

По факту аварии следственные органы следственного комитета СК России по региону организовали проверку. "В рамках проверочных мероприятий следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении следственного управления СК.