В Приангарье мужчине предъявили обвинение за убийство 25-летней давности

ТАСС, 30 октября. Следственный комитет предъявил обвинение 52-летнему жителю Иркутской области, совершившему убийство 25 лет назад. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

"Следственным отделом по городу Усолье-Сибирское следственного управления СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 52-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ст. 102 УК РСФСР "Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений", - говорится в сообщении. По данным ведомства, убийство было совершенно летом 1996 года.

По версии следствия, мужчина был в компании своего знакомого и двух женщин. Они остановили автомобиль ГАЗ-31029 возле аэропорта Иркутска для того, чтобы доехать до города Усолье-Сибирское. Во время поездки мужчина попросил водителя остановиться и выстрелил ему из обреза ружья в шею. Тело водителя злоумышленник со своим знакомым спрятал в лесу, после чего они скрылись на похищенном автомобиле.

С 1997 года мужчина находился в розыске по подозрению в убийстве. Его задержали лишь в октябре 2021 года.