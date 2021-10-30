Компания Татинвестгражданпроект оценит состояние дома после взрыва в Набережных Челнах

ТАСС, 30 октября. Специалисты компании Татинвестгражданпроект дадут оценку технического состояния жилого дома в Набережных Челнах, где 25 октября произошел взрыв газа. Об этом сообщило в субботу управление информационной политики и по связям с общественностью администрации города.

"Татинвестгражданпроект - компания, которая занимается проектированием, даст оценку технического состояния здания, и после этого будет принято решение по подъезду. Речь идет о дальнейшей безопасности людей, поэтому нужно, чтобы никаких сомнений что что-то не так, не осталось", - приводятся в сообщении слова мэра города Наиля Магдеева.

Восстановление займет несколько месяцев. Строители будут работать круглосуточно.

На данный момент идет вывоз имущества жителей 11-го подъезда, в дальнейшем будет организована независимая экспертиза имущества пострадавших жителей. Граждане, проживающие в 10-м подъезде, за исключением трех квартир, уже заселились. На данный момент в гостинице проживают 40 человек.

25 октября на четвертом этаже дома в Набережных Челнах из-за утечки произошел взрыв газа, который привел к разрушению трех квартир на пятом и одной квартиры на четвертом этаже. В результате пострадали четыре человека, погибла девушка.