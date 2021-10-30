Почти 350 боеприпасов времен войны уничтожили за день пиротехники в Крыму

ТАСС, 30 октября. Пиротехники в ходе трех операций за день обезвредили в Крыму более 350 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе морскую якорную мину М-26. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сразу три операции по обезвреживанию и ликвидации боеприпасов времен Великой Отечественной войны 30 октября осуществили севастопольские пиротехники МЧС России. Выполняли задачи как на суше, так и под водой - и в Севастополе, и на территории Республики Крым", - сказали в пресс-службе.

Так, специалисты завершили масштабный комплекс мероприятий в бухте Гильзовая, где обследование акватории и очистка от опасных находок велись с конца мая. "Всего за период работ в бухте Гильзовая обезврежено 2 290 взрывоопасных предметов. Сейчас на финальном этапе обнаружено и передано инженерным подразделениям Черноморского флота 340 боеприпасов, которые были уничтожены", - процитировали в ведомстве начальника специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Николая Тисельского.

Кроме того, по его словам, параллельно еще одна водолазная группа у побережья поселка Николаевка Симферопольского района Крыма уничтожила морскую якорную мину М-26. Масса такого крупного боеприпаса составляет 900 кг, заряд его взрывчатого вещества составляет 254 кг.

Третья операция развернулась на суше - на севастопольском полигоне МЧС России. Там одновременно уничтожили семь авиабомб. Крупнейшая среди них - стокилограммовая советская ФАБ-100.

Все мероприятия прошли в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.