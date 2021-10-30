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В Марий Эл погибли четыре человека при пожаре в частном доме

Среди погибших два ребенка

ТАСС, 30 октября. Четыре человека, в том числе два ребенка, погибли в результате пожара в частном доме в Медведевском районе Марий Эл. Еще один ребенок находится в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики в субботу.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был охвачен огнем. В результате пожара погибли четыре человека (мужчина, женщина и два ребенка 10-ти и восьми лет), один ребенок трех лет пострадал. Малыш помещен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар возник в частном доме села Ежово.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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