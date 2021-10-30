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Четыре автомобиля столкнулись в Кирове

Пострадали два человека

КИРОВ, 30 октября. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на улице Ленина в Кирове, пострадали два человека, сообщается в субботу в официальной группе во "ВКонтакте" УГИБДД УМВД по региону.

"На ул. Ленина у дома №3 в Кирове произошло столкновение четырех автомобилей, [столкнулись] "Ниссан Икстрейл", "Митсубиси Аутлендер", Лада Калина и "Митсубиси Каризма". В результате происшествия, по предварительным данным, водители автомобилей "Ниссан Икстрейл" и Лада Калина получили травмы", - говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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