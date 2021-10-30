Подделку документов о вакцинации выявили в медучреждении Орловской области

ТАСС, 30 октября. Факт подделки документов о вакцинации от коронавируса выявили в одном из медучреждений Орловской области, сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Андрей Клычков. Ранее в регионе зафиксировали факт смерти пациента с поддельным сертификатом.

"Нам удалось на сегодня установить в одном медицинском учреждении факт выдачи документов [о вакцинации от коронавируса], не соответствующих действительности. За последнее время около 30 сайтов было заблокировано, предлагающих поддельные документы", - сказал Клычков.

Губернатор региона напомнил, что ранее в Орловской области зафиксировали факт смерти пациента с поддельным сертификатом, который поступил с коронавирусом в больницу.

В Орловской области с начала пандемии выявлено 52 897 случаев заражения коронавирусом, из них 309 - за последние сутки. Выздоровели 46 896 человек, 1 092 пациента умерли. Первый компонент вакцины от ковида получили более 276 тыс. человек, завершили вакцинацию - около 255 тыс. жителей региона, коллективный иммунитет в области достиг почти 46%.

С 18 октября в Орловской области введен запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. Введена система QR-кодов, объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В этот период в регионе будут закрыты кафе, рестораны и торговые центры, сотрудники которых не прошли вакцинацию от коронавируса, отменены все публичные мероприятия.