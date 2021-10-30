В ДТП с пассажирским автобусом в ХМАО пострадали шесть человек

ТАСС, 30 октября. Пассажирский автобус завалился на бок в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате пострадали шесть человек, в том числе два ребенка. Об этом журналистам сообщили в пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре.

"По предварительным данным, водитель автобуса Yutong, выезжая из Талинки, при повороте на главную дорогу не справился с управлением, из-за чего автобус завалился на бок. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних 2006 и 2007 годов рождения", - сказали в пресс-службе.

Всего на момент ДТП в автобусе находилось 32 пассажира. В пресс-службе также добавили, что авария произошла около 20:00 мск на 3-м км дороги на подъезде к поселку Талинка в Октябрьском районе, автобус ехал по маршруту "Ханты-Мансийск - Талинка - Нягань". На месте работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.