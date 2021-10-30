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Семью из четырех человек госпитализировали после отравления бытовым газом в Казани

Среди пострадавших два ребенка

ТАСС, 30 октября. Четыре человека, в том числе два ребенка, в субботу госпитализированы в Казани после отравления бытовым газом. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по Татарстану.

"В квартире находились двое взрослых - мужчина 1984 года рождения и женщина 1985 года рождения, а также двое детей - шестимесячный мальчик 2021 года рождения и девочка 2015 года рождения. Предварительно, получили отравление бытовым газом. Все госпитализированы", - отмечается в сообщении.

Информация о том, что стало плохо семье, поступила по единому номеру вызова экстренных служб от соседей. Мужчина стучал по полу и звал на помощь, дверь открыть не мог. Женщина находилась без сознания.

Прибывшие спасатели вскрыли входную дверь и обеспечили доступ медиков.

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