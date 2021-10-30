В Тверской и Московской областях задержали четырех подозреваемых в убийстве мужчины

ТАСС, 30 октбря. Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в совершенном 13 лет назад убийстве мужчины, которые закопали его тело в лесу в Тверской области. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

"В ночь с 28 на 29 октября были задержаны четверо фигурантов уголовного дела на территории Тверской и Московской областей. По факту убийства жителя Твери в рамках расследования уголовного дела о преступлении прошлых лет следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, вечером 1 февраля 2008 года потерпевший поставил свой автомобиль на автостоянку, но домой не вернулся. 6 февраля его тело нашли закопанным в лесном массиве в районе Никулинского сельского поселения Калининского района Тверской области. На протяжении 13 лет сотрудники полиции разыскивали подозреваемых в преступлении. Благодаря тесному взаимодействию полицейских и следователей были установлены лица, причастные к совершению данного преступления.

30 октября подозреваемые арестованы. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.