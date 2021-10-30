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На юго-востоке Москвы такси влетело в отбойник

В аварии пострадали два человека

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Такси врезалось в отбойник на 2-й Институтской улице на юго-востоке Москвы, водитель и пассажирка госпитализированы с переломами. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"На 2-й Институтской улице такси влетело в отбойник. В результате ДТП водитель и пассажирка получили переломы ног, их госпитализировали", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и медики, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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