В Петербурге полицейские застрелили вооруженного мужчину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Полицейские в Петербурге застрелили мужчину, который попытался напасть на них с ножом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В соответствии с федеральным законом "О полиции" один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего. От полученных ранений злоумышленник скончался", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в полицию Пушкинского района поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире его жена упала на стекло и порезалась. Полицейские прибыли на место и увидели у входа в подъезд мужчину, который при виде стражей порядка попытался скрыться. В ответ на требование остановиться он выхватил нож и, размахивая им, направился в сторону полицейских. После этого один из полицейских применил огнестрельное оружие.

В квартире наряд обнаружил сожительницу злоумышленника со множественными колото-резаными ранениями. Пострадавшую госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщили о стрельбе на улице в поселке Шушары в Пушкинском районе, в результате которой умер мужчина. На опубликованной видеозаписи слышны несколько выстрелов подряд.