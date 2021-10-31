Fox: в Калифорнии два человека погибли при стрельбе на вечеринке в честь Хэллоуина

ТАСС, 31 октября. По меньшей мере два человека погибли, еще пять пострадали в результате стрельбы, открытой во время вечеринки по случаю праздника Хэллоуин (31 октября) в американском штате Калифорния. Об этом в субботу сообщил телеканал Fox News со ссылкой на офис шерифа округа Сакраменто.

По его информации, инцидент произошел в пятницу во время вечеринки с участием "сотен человек". Два человека умерли от полученных ранений. Еще один доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Ранее в больницу поступили четыре человека с огнестрельными ранениями. Их состояние также оценивается как тяжелое, но стабильное, информировал телеканал.

Полиция проводит расследование обстоятельств трагедии.