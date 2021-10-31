Возгорание сухой травы на востоке Красноярского края ликвидировано

КРАСНОЯРСК, 31 октября. /ТАСС/. Пал сухой травы в районе города Канска на востоке Красноярского края ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

Ранее сообщалось, что в субботу в районе 10-го километра обхода Канска на автодороге Р-255 было зафиксировано возгорание сухой травы на площади 10 га.

"По Канску [объявлена] ликвидация [возгорания]", - сообщил представитель ведомства, добавив, что пожар был ликвидирован поздно вечером в субботу. В его тушении задействовали шесть человек и три единицы техники.

Всего за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 37 возгораний сухой растительности на общей площади 83,2 га.