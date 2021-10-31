{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Возгорание сухой травы на востоке Красноярского края ликвидировано

Всего за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 37 возгораний сухой растительности на общей площади 83,2 га

КРАСНОЯРСК, 31 октября. /ТАСС/. Пал сухой травы в районе города Канска на востоке Красноярского края ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

Ранее сообщалось, что в субботу в районе 10-го километра обхода Канска на автодороге Р-255 было зафиксировано возгорание сухой травы на площади 10 га.

"По Канску [объявлена] ликвидация [возгорания]", - сообщил представитель ведомства, добавив, что пожар был ликвидирован поздно вечером в субботу. В его тушении задействовали шесть человек и три единицы техники.

Всего за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 37 возгораний сухой растительности на общей площади 83,2 га.

Теги
РоссияКрасноярский край
Число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек
По распоряжению прокуратуры отель закрыли за нарушение санитарных норм
Число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек
Читать полностью