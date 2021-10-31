В Астраханской области обнаружили тело пятилетнего ребенка, пропавшего накануне

АСТРАХАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Тело пятилетнего ребенка, который пропал накануне в Красноярском районе Астраханской области, обнаружили. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"31 октября 2021 года в реке Караульной в селе Барановке Красноярского района Астраханской области обнаружено тело ребенка, который пропал накануне", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, предварительная причина смерти девочки - утопление. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.

30 октября в селе Барановка Красноярского района пятилетняя девочка вышла из дома и пропала без вести. По данным СК, ребенок находился в гостях у родственников. Дом находится в 100 м от реки Караульная. По информации управления МВД России по Астраханской области, в поиске ребенка принимали участие сотрудники полиции, члены добровольной и казачьей дружин, волонтеры и местные жители. На место направили наряды кинологов с розыскными собаками. Проверили все домовладения, строения, производственные, земельные участки и скотные дворы, опросили всех жителей села.