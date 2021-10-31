Тело подростка, пропавшего в сентябре, нашли в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 31 октября. /ТАСС/. Тело подростка, который, предположительно, пропал в конце сентября, обнаружили в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Тело подростка найдено, для установления его личности сейчас мы и проводим экспертизу. Предположительно, это пропавший подросток", - сообщили в ведомстве.

О том, что нашли тело пропавшего в конце сентября подростка сообщил красноярский "7 канал" со ссылкой на волонтеров организации "Поиск пропавших детей - Красноярск".

В начале октября Следственный комитет возбудил по факту пропажи несовершеннолетнего уголовное дело. Подросток 28 сентября ушел на прогулку из общежития. По версии следствия, ночью 29 сентября юноша разместил фотографию с Октябрьского моста Красноярска в социальной сети и связывался со своими друзьями, сказав, что он гуляет. В момент обращения матери в правоохранительные органы, телефон подростка не работал.