При падении автомобиля в ущелье на севере Индии погибли 11 человек

ТАСС, 31 октября. По меньшей мере 11 человек погибли, четверо пострадали в результате падения в воскресенье автомобиля в ущелье в северном индийском штате Уттаракханд. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По его данным, инцидент произошел в районе административного центра штата, города Дехрадун. Пострадавшие были госпитализированы. Правоохранительные органы и спасатели прибыли на место происшествия.

По предварительным данным, причиной ДТП стала потеря водителем контроля над транспортным средством.