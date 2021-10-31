На Урале автобус наехал на пятилетнюю девочку, скатившуюся на ледянке на дорогу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Пятилетняя девочка скатилась на ледянке на проезжую часть в поселке в Свердловской области. На нее наехал автобус, в результате ребенка госпитализировали с переломами ног. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД, предварительно, установлено, что водитель рейсового автобуса ПАЗ-32054 <...> наехал на ребенка, скатившегося на ледянке на проезжую часть. Ребенок выехал неожиданно для водителя, справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пятилетняя девочка с переломами ног доставлена в Североуральскую ЦГБ, откуда ее транспортировали в больницу города Краснотурьинска", - говорится в сообщении.

Девочка гуляла со старшими братьями 2013 и 2015 годов рождения на детской площадке. Пока не установили, почему дети катались в неположенном для игр месте.

Автобусом управлял 57-летний мужчина с 16-летним стажем в категории D. К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Он был пристегнут ремнем безопасности, пьян не был.

"Информация о нарушении ПДД несовершеннолетней будет направлена в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав для принятия мер в отношении законного представителя пострадавшей. Дополнительные профилактические мероприятия будут проведены и в детском саду, который посещает пострадавший ребенок", - добавили в ведомстве.