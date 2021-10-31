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В ДТП в Нальчике погибли два человека

Водителя госпитализировали

НАЛЬЧИК, 31 октября. /ТАСС/. После ДТП в Нальчике два молодых человека погибли, еще одного доставили в больницу. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии.

Авария произошла утром 31 октября. Автомашина Opel Insignia под управлением 27-летнего жителя поселка Кенже, по предварительным данным, съехала с проезжей части, наехала на каменный бордюр, а после врезалась в дерево.

"В результате ДТП два пассажира иномарки: 20-летние местные жители, получили травмы, несовместимые с жизнью, водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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РоссияКабардино-Балкария
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