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Экс-глава Миллерово в Ростовской области подозревается в превышении полномочий

По данным источника ТАСС, чиновник может быть замешен в махинациях с землей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 октября. /ТАСС/. Дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении бывшего главы администрации Миллеровского городского поселения Ростовской области. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Следственным управлением СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" на бывшего главу администрации Миллеровского городского поселения. Подозревается в махинациях с землей", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что в результате действий бывшего чиновника земельный участок, находившийся в собственности муниципалитета, продали предпринимателю без торгов. При этом бизнесмен, рассчитывая на приобретение земли в упрощенном порядке, предоставил фиктивные документы, о чем осведомил чиновника, добавил собеседник.

ТАСС не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

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