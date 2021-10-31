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В метро на станции "Курская" обнаружили ребенка, оставленного родителями

Мальчика передали медикам, полицейские в данный момент устанавливают личность его родителей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили на станции метро "Курская" в столичном метро маленького ребенка, которого оставили родители. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня днем на станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии обнаружен маленький ребенок, предположительно, оставленный родителями, личность которых в настоящее время устанавливается", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что ребенок был передан медикам, на вид ему примерно 1,5 года.

Прокуратура Москвы по данному факту проводит проверку. "Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с обнаружением в вагоне метро мальчика без сопровождения взрослых. По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", - отметили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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