В Бразилии 12 пожарных оказались под завалом в пещере во время учений

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 октября. /ТАСС/. Группа из 12 пожарных, проводивших учения в пещере в бразильском штате Сан-Паулу, в воскресенье оказалась под завалом в результате обрушения пород. Об этом сообщила пожарная служба региона в Twitter.

"В общей сложности 26 человек участвовали в тренировке в пещере. Из них 14 не пострадали в результате инцидента, трех пострадавших с переломами и переохлаждением уже вытащили. Девять человек продолжают числиться пропавшими", - говорится в сообщении.

Спасательные работы в пещере продолжаются.