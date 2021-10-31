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В Бразилии 12 пожарных оказались под завалом в пещере во время учений

В общей сложности 26 человек участвовали в тренировке в пещере

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 октября. /ТАСС/. Группа из 12 пожарных, проводивших учения в пещере в бразильском штате Сан-Паулу, в воскресенье оказалась под завалом в результате обрушения пород. Об этом сообщила пожарная служба региона в Twitter.

"В общей сложности 26 человек участвовали в тренировке в пещере. Из них 14 не пострадали в результате инцидента, трех пострадавших с переломами и переохлаждением уже вытащили. Девять человек продолжают числиться пропавшими", - говорится в сообщении.

Спасательные работы в пещере продолжаются.

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