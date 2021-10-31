В Мексике произошел взрыв на месте нелегальной врезки в газопровод

МЕХИКО, 31 октября. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром на месте нелегальной врезки в газопровод в мексиканском штате Пуэбла, по меньшей мере один человек погиб и 11 получили ранения. Из-за возникшего пожара в районе проводится эвакуация, сообщает спасательная служба региона на своей странице в Twitter.

"На настоящий момент <...> известно об одном погибшем, 11 раненых (пятеро из них в тяжелом состоянии). Около 2 тыс. человек эвакуированы, повреждено более 50 домов", - говорится в сообщении. Власти эвакуируют всех проживающих в радиусе одного километра от места происшествия.